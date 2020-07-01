Son dakika güncel: İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
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Son dakika güncel: İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

Bir son dakika haberine göre İstanbul Valiliği, yeni tip korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı.

Son dakika güncel: İstanbul Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
01.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:38

İstanbul Valiliği, yeni tip korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı.

İstanbul Valiliği, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 pandemi etkisi altında idrak edeceğimiz Kurban bayramında, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirmeleri, hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun olarak kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için ilimiz dahilinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Ülkemizde Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde "Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge" olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır. Bu statünün korunması amacıyla şap hastalığına duyarlı hayvanların Trakya Bölgesine geçişinde belli kısıtlamalar getirilmiş olup, kan analizleri yapılmış ve veteriner sağlık raporu düzenlenmiş hayvanların geçişine izin verilmektedir. Yetiştiricilerimizin mağduriyet yaşamamak için bu hususlara dikkat etmeleri, belgesiz ve analiz raporu olmayan kurbanlık hayvanları Trakya Bölgesine nakil etmemeleri gerekmektedir. Bu sebeple Jandarma, Emniyet ve Zabıta ekipleri ile koordineli olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat esasına göre Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yapılan denetimler yoğunlaştırılmıştır.

İstanbul'a giriş yapan hayvan yüklü araçlardaki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hastalık ve belge kontrolleri yapılarak, uygunsuz hayvanların İlimize girişine izin verilmeyecektir. Böylece İlimizde hayvan hareketlerinin kontrolü sağlanarak, zoonoz hastalıkların bulaşması ve yayılımının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca hayvan varlığımızın korunması ve hayvancılığımızın sürdürülebilmesi amacıyla gebe ve damızlık dişi hayvanların pazar yerlerine girişi önlenecek, kurbanlık olarak kesilmelerine müsaade edilmeyecektir.

İlimize yapılacak hayvan sevkleri ve mevcut hayvan varlığımız ile vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan ihtiyacı karşılanacak, kurbanlık temininde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen "HaySag" mobil uygulaması üzerinden satın alınacak kurbanlık hayvanın kulak küpe numarası ile tür, ırk, cinsiyet, yaşı ve aşılama bilgilerini sorgulanabilecek, ayrıca zoonoz hastalıklar, hayvan refahı ile hayvan sevklerinde bulunması gereken belgelerin bilgisine de ulaşabilecektir." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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