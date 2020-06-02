Son dakika güncel: İSTANBUL ÜZERİNDE KARA BULUTLAR VE YAĞMUR Son dakika güncel haberine göre İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak etkili oluyor.

İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, bazı bölgelerde kuvvetli sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da öğleden sonra bazı ilçelerde kuvvetli sağanak yağış etkili olmaya başladı. Kağıthane'de gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, sağanak etkisini sürdürüyor. Kaynak: DHA