Son dakika güncel: İstanbul'da müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi süresiz iptal
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: İstanbul'da müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi süresiz iptal

Son dakika güncel haberi... Ataşehir'de kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere seren taksicinin yolcu taşıma belgesi süresiz olarak iptal edildi.

Son dakika güncel: İstanbul'da müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi süresiz iptal
15.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:03

Ataşehir'de kendisine küfür ve hakaret ettiği iddia edilen müşterisini 2 yumrukla yere seren taksicinin yolcu taşıma belgesi süresiz olarak iptal edildi. Taksinin saldırdığı müşterisinin ise ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı.

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, 34 TCM 82 plakalı taksinin sürücüsü Metin D, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca almış, sokağa geldiklerinde ise müşteri ile taksici arasında bir süre sonra ücreti nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Metin D, iddiaya göre kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine 2 yumruk atarak yere sermişti. Kavganın ardından taksici olay yerinden ayrılmış yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

ŞOFÖRÜN TAŞIMA BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Olayın ardından görüntülerin medyaya yansıması sonrası inceleme başlatan Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü şoför Metin D. hakkında işlem yaparak Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ni (TUDES) süresiz iptal etti.

DARP EDİLEN MÜŞTERİ İBRAHİM ERKAL'IN KARDEŞİ

Olayla alakalı darp edilen alkollü müşterinin ise geçtiğimiz 11 Mayıs 2017'de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı Magazin
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 3. Sayfa
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 3. Sayfa
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Pes dedirten rahatlık! 6 çocuğunun annesini öldürüp baldızına kahvaltıya gitmiş
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Özgür Özel Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Reynmen Çağla Şıkel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Fırat Aydınus Malcolm Thomas Sofiane Feghouli Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Milli Asker Ayasofya
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: İstanbul'da müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi süresiz iptal - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 10:31:30. #1.14#
title