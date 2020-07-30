Son dakika güncel: İstanbul'da Azerbaycan'a destek mitingi
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Son dakika güncel: İstanbul'da Azerbaycan'a destek mitingi

Son dakika haberlerine göre Küçükçekmece'de, Ermenistan'ın, Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştrdiği saldırılara karşı Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi.

Son dakika güncel: İstanbul'da Azerbaycan'a destek mitingi
30.07.2020 00:22 | Son Güncelleme: 30.07.2020 00:25

Küçükçekmece'de, Ermenistan'ın, Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştrdiği saldırılara karşı Azerbaycan'a destek mitingi düzenlendi.

Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunan Tovuz Bölgesi'ne yaptığı hain saldırılara karşı dünyanın dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın düzenlediği saldırılara karşı Azerbaycan'a büyük bir destek mitingi düzenledi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri merkezinde, Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu'nun öncülüğünde yapılan mitinge gelen vatandaşlar ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklar ile Ermenistan aleyhinde sloganlar attı.

"83 MİLYON İNSANIMIZ AZERBAYCAN'IN YANINDA"

Türkiye Azerbaycan Parlamentosu Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir şey söyledi. Dedi ki: 'Biz nasıl ki Bakü'yü 1918'lerd Nuri Paşayla gidip aldıysak bu gün yine biz varız.' Bugün Türkiye bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında. Gücüyle, silahlarıyla, ordusuyla, insanıyla, genciyle, ihtiyarıyla 83 milyon insanımız Azerbaycan'ın yanında bunu herkes böyle bilmeli" dedi.

"AZERBAYCAN İÇİN BURADAYIZ"

Açılış konuşmasını yapan Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu Müdürü Muhammet Karasu, "Mustafa Kemal Atatürk Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kaderi kederimizdir demiştir. Bir Azerbaycanlının ayağına taş değse, burada Türkiye Türk'ün kalbi sızlar bu nedenle bugün Haydar Aliyev Azerbaycan Okulu öncülüğünde, bizde Azerbaycan için buradayız" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı Aktivist Süleyman Eliyev'de birer konuşma yaparak, bizi bir yapan bir milli kimliğin olduğu ve o kimlikle burada olduklarını, hasret kalınan milli birliği yaşadıklarını söyledi.

Konuşmalardan sonra kalabalık grup sosyal mesafeyi koruyarak sessiz bir şekilde dağıldı.

(Vedat Bayraktar/İHA)

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Kaynak: İHA

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