Son dakika güncel: İslam İşbirliği Teşkilatından Cammu Keşmir için "barışçıl çözüm" çağrısı
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Son dakika güncel: İslam İşbirliği Teşkilatından Cammu Keşmir için "barışçıl çözüm" çağrısı

Gelen son dakika haberine göre İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir meselesine barışçıl çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Son dakika güncel: İslam İşbirliği Teşkilatından Cammu Keşmir için
23.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:45

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir meselesine barışçıl çözüm bulunması çağrısında bulundu.

İİT Cammu Keşmir Temas Grubu tarafından internet üzerinden çevrim içi yapılan toplantıya Türkiye, Azerbaycan, Nijer, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları katıldı.

Toplantının ardınan Cammu Keşmir Temas Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cammu Keşmir meselesi için barışçıl çözüm çağrısı yapılarak İİT'nin bölge halkına desteği vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Hindistan'ın BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarına uymasını sağlama ve bölgedeki durumu yatıştırmak için diyalog kurma çağrısı yapıldı.

Cammu Keşmir halkına karşı yürütülen güvenlik operasyonlarının "derhal" durdurulması ve temel insan haklarına saygı duyulması gerektiği kaydedilen açıklamada, Hindistan'a bölgenin demografik yapısını değiştirmekten kaçınma ve ihtilafları BMGK kararları çerçevesinde çözme tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin de uluslararası toplumun Keşmir halkının on yıllardır reddedilen meşru haklarının uygulamasını sağlama çabalarının da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilecek şekilde ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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