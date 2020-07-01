Son dakika güncel: İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlü vatandaşlara iş kurma fırsatı Son dakika güncel haberine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eski hükümlü ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları çerçevesinde "Hayallerinin Kahramanı, Kendi İşinin Patronu Ol!" sloganıyla proje hibe destek programı başlattı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eski hükümlü ve engellilere yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları çerçevesinde "Hayallerinin Kahramanı, Kendi İşinin Patronu Ol!" sloganıyla proje hibe destek programı başlattı. Germencik Belediyesi ve İŞKUR iş birliği ile Germencikli engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurabilmeleri için sunacakları projeleri değerlendirmeye alacak olan İŞKUR yetkilileri istenilen niteliklere uygun projelere hibe desteğinde bulunacak. Germencik Belediyesi başvuruda bulunacak vatandaşlara proje hazırlanması konusunda destek olacak. İŞKUR'dan yapılan duyuruya göre hibeye uygun görülen engelli vatandaşların projelerine 65 bin TL'ye kadar, eski hükümlü vatandaşların projelerine ise 44 bin 145 TL'ye kadar yardımda bulunacak. Engelli vatandaşlar tarım ve hayvancılık alanında iş kurmak isterlerse 59 bin TL'ye kadar destek verileceği açıklandı. İstenilen niteliklere uygun engelli girişimcilerin işlerini kurduktan sonra elektrik, su, ısınma, kira ve benzeri gibi bedelde yüzde 60'ı da devlet tarafından karşılanacağı ancak eski hükümlülerin sadece demirbaş anlamında hibeden faydalanacağı ifade edildi. Proje hibe desteği almak için başvuru sahiplerinin eski hükümlü olması veya en az yüzde 40 engel raporunun bulunması, Girişimci Belgesi'nin bulunması, 18 yaşından büyük olması, emekli olmaması, yapılandırma borçları hariç herhangi bir icra borcu bulunmaması, üzerine kayıtlı bir işletme bulunmaması ve vasi tayin edilmemiş olmaması gerekiyor.

Engelli ve eski hükümlü girişimcilerin projeleriyle birlikte Germencik Belediyesi Kültür Kafe'de açılacak olan standa şahsen başvurması gerekiyor. Başvurular 17 Temmuz 2020 mesai bitimine kadar devam edecek olup, istenilen şartları yerine getiren başvuru sahiplerinin projeleri İŞKUR tarafından değerlendirilecek ve hibeye uygun görülen projeler belirlenen takvim içerisinde açıklanacak.

"Engelli ve eski hükümlü girişimci vatandaşlarımıza desteğimiz tamdır"

Germencik Belediyesi ve İŞKUR iş birliği ile yürütülecek olan proje hibe desteği başvurularına yönelik açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, engelli ve eski hükümlü girişimci vatandaşlara desteklerinin tam olduğunu ifade etti. Öndeş " İŞKUR tarafından engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik başlatılan geri ödemesiz hibe destek programı, söz konusu vatandaşlarımızın topluma kazandırılması ve ekonomik olarak hayatlarını idame ettirmeleri açısından önemli bir adım. Germencik Belediyesi olarak bu vatandaşlarımızın ekonomik hayata atılmaları için proje hazırlanması yönünde katkıda bulunarak, elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA