Son dakika güncel: İran, "Suudi Arabistan ile müzakere" mesajını yineledi
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Son dakika güncel: İran, "Suudi Arabistan ile müzakere" mesajını yineledi

Gelen son dakika haberlerine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan ile müzakereye hazır olduklarını ve ihtilafların diyalogla çözülebileceğini söyledi.

Son dakika güncel: İran,
20.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:27

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan ile müzakereye hazır olduklarını ve ihtilafların diyalogla çözülebileceğini söyledi.

Musevi, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Riyad'a yapacağı ziyaret ve İran-Suudi Arabistan ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölge ülkeleriyle iş birliğine ve müzakereye her zaman hazır olduğunu aktaran Musevi, "İhtilaflar ve yanlış anlaşılmalar gibi sorunlar sadece diyalogla çözülür. Suudi Arabistan ile ilgili ilkesel siyasetimizi ve çabalarımızı defalarca ilan ettik. Bölgesel müzakereler ve iş birliği ile ilgili önerimize nasıl cevap vereceği bu ülkenin makamlarına bağlıdır." ifadelerini kullandı.

İran basınında, bugün Suudi Arabistan, yarın da İran'ı ziyaret edeceği açıklanan Kazımi'nin Tahran ile Riyad arasında arabuluculuk rolü oynayabileceği yazılmıştı.

Ancak bu sabah Kazımi'nin Riyad'a yapacağı ziyaretin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'nin hastaneye kaldırılması nedeniyle ertelendiği duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

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