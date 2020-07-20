Son dakika güncel: İnşaattan düşen işçi yaralandı
Son dakika haberi: Malkara ilçesinde alış veriş merkezinin inşaatından düşen işçi yaralandı.
20.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:35
Malkara ilçesinde alış veriş merkezinin inşaatından düşen işçi yaralandı.
Camiatik ile Deveci mahalleleri yol ayrımında yapımı devam eden alış veriş merkezi inşaatında çalışan Hakan B. (26), yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Kaynak: AA