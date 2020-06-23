Son dakika güncel: İngiltere'de 2 metrelik sosyal mesafe azaltılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika güncel: İngiltere'de 2 metrelik sosyal mesafe azaltılıyor

Son dakika güncel haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs mücadelesine karşı hükümetin belirlediği 2 metrelik sosyal mesafe kuralının azaltılacağını açıklarken, restoran, kafe ve barların 4 Temmuz'da yeniden açılacağını duyurdu.

Son dakika güncel: İngiltere'de 2 metrelik sosyal mesafe azaltılıyor
23.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:22

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs mücadelesine karşı hükümetin belirlediği 2 metrelik sosyal mesafe kuralının azaltılacağını açıklarken, restoran, kafe ve barların 4 Temmuz'da yeniden açılacağını duyurdu.

Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İngiltere, ülke genelinde uygulanan kısıtlamaları gevşetmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün yaptığı basın açıklamasında korona virüs enfeksiyon oranlarının Haziran ayından beri azaldığını belirterek yeni enfeksiyon sayısının her gün yüzde 2 ila 4 arasında düştüğünü ifade etti. Johnson, İngiltere'deki korona virüs uyarı seviyesinin 4'ten 3'e düşürüldüğünü belirtirken ikinci bir zirve riski olduğuna inanmadığını söyledi.

İKİ METRELİK KURAL AZALTILDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2 metrelik sosyal mesafenin mümkün olmadığı yerlerde bu mesafenin "1 metre artı" olarak uygulanacağını söyledi. Buna göre, azaltılan 2 metrelik mesafenin en az bir metre ve üstü olarak korunması sağlanacak. İngiltere Başbakanı Johnson bu yeni düzenlemenin kısıtlamalardan çıkışa yardım edeceğini ifade ederken, 4 Temmuz'dan itibaren kısıtlamanın daha da hafifletileceğini açıkladı. Johnson, İngiltere'de kafe, restoran gibi işletmelerin yanı sıra kuaförler, açık hava spor salonları, oyun alanları, sinemalar, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını söyledi. Ancak gece kulüpleri, kaplıcalar, bowling salonları, su parkları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları bu aşamada tekrar açılmayacak. Johnson, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki yönetimlerin bu uygulamaya kendi yöntemleriyle cevap vereceklerini söyledi.

FARKLI HANE HALKLARI GÖRÜŞEBİLİR

Hükümetin tüm kısıtlamalarını bir kerede kaldıramayacağını söyleyen Johnson, çok sayılı hane toplantılarını önermediğini belirtti. Johnson, 4 Temmuz'dan itibaren İngiltere'de iki hane halkının bir araya gelebileceğini söylerken birden fazla hane halkının iç mekanda toplanmamasını önerdiğini söyledi. Johnson, buluşmaların her zaman aynı hane halkı ile olmak zorunda olmadığını, ancak aynı anda sadece iki hane halkının bir araya gelebileceğini belirtti. Bu önlemlerin, daha önce açıkladığı yalnız yaşayan insanların birbirini ziyaret edebildiği ve mesafenin gerekli olmadığı "hane balonu" ile aynı olmadığını açıklayan Johnson kalabalık sayıdan oluşan hane halklarının birbirini ziyaretlerinde sosyal mesafeyi koruması gerektiğini belirtti.

Johnson, İngiltere'deki okulların ilk ve ortaokul öğrencileri için Eylül ayında yeniden açılacağını söyledi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İHA

Dünya Manşet

Haberler

Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış Haber
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı Haber
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
15 yaşında milyoner olmanın keyfine varamadan feci kazada hayatını kaybetti Haber
15 yaşında milyoner olmanın keyfine varamadan feci kazada hayatını kaybetti
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Haber
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
TikTok videosu çekmeye çalışan 17 yaşındaki genç, silahla kendisini vurdu
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
Anne her yerde anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Koronavirüs neden mezbahalardan kolayca yayılıyor? Uzmanlar sebeplerini tek tek anlattı
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Celal Adan Volkan Bozkır Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika güncel: İngiltere'de 2 metrelik sosyal mesafe azaltılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 17:08:28. #1.14#
title