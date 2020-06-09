Son dakika güncel: İnegöl'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Son dakika güncel haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
09.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:52
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Osmaniye Mahallesi'nde Erkan S. yönetimindeki 16 CYP 97 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Sebahattin Y'nin (46) kullandığı 16 KNJ 27 motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA