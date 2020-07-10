Son dakika güncel: İki kuşak tefeci aileye 12 tutuklama
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Son dakika güncel: İki kuşak tefeci aileye 12 tutuklama

Son dakika haberine göre Adana'da yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı.

10.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:07

Adana'da yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12'si tutuklandı. Şebekenin anne, baba ve çocuklardan oluştuğu, iki kuşaktır tefecilik yaptıkları öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tefecilik ve yağma yaptığı iddia edilen 24 kişi hakkında soruşturma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında "Elmastaş" grubu olarak bilinen şebekeyi teknik ve fiziki olarak takibe başladı.

Yapılan takipler sonucunda şebekenin 177 vatandaşa faizle para verdiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği saptandı. Ayrıca şebekede tehdit işlerini kadınların yaptığı belirlendi. Polis yaptığı bu tespitlerin ardından Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı tefecilik ve yağma yaptığı öne sürülen 24 zanlının yakalanması için 7 Temmuz günü operasyon başlattı. Şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Zanlıların adreslerinin çoğunun rezidans olması dikkat çekerken operasyonda 9'u kadın olmak üzere 23 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4.5 milyon lira tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira nakit para, 312 tabanca fişeği, 1 pompalı tüfek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, 8 başka iş yerine ait kaşeler ve çok sayıda dijital malzemeler ele geçirildi. Ayrıca zanlıların banka hesaplarına bloke koyularak hesap hareketliğinin ve ne kadar para olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirlendi.

AİLE GELİN VE DAMATLARI BİLE TEFECİ YAPMIŞ

Bu arada, gözaltına alınan 23 zanlıdan 2'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, geriye kalan zanlıların aynı aileden oldukları belirlendi. Gözaltına alınan zanlılardan Şahin E.'nin karısı Kadriye E., oğulları Remzi ve Ali Can E., Serdar E. karısı Dünya E., kızları Esma E., Muhammet E. dini nikahlı karısı Figen K., Gazi S. karısı Oya S., Metin K. karısı Bahar K. ve çocukları Onur K., Ömer Akcan dini nikahlı karısı Melek E.'nin aileden olduğu tespit edildi. Ayrıca E. ailesiyle evlenen kadınların da erkeklerin de tefeci olduğu belirlendi.

HİÇ İŞİ YOK 4 AYLIK HESAP HAREKETİ 1 MİLYON 400 BİN

Bu arada, Esma E.'nin herhangi bir işi olmamasına rağmen 4 aylık hesap hareketinin 1 milyon 400 bin olduğu belirlendi. Bu tespiti yapan MASAK polise bilgi vererek hesapların incelenmesini istedi. Polis bunun üzerine yaptığı incelemede zanlının tefecilik yaptığını yüksek faize para verip tehdit ve zorla para aldığını saptadı. Ayrıca Mevlüt D.'nin 2 yıllık hesabında 4 milyon lira hesap hareketi olduğu da öğrenildi. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmezken, mağdurlar verdikleri ifadede yüksek faizle para aldıklarını ancak sadece faizi ödeyebildiklerini, ödeme yapamayınca da darp edildiklerini ileri sürdü. Zanlılar sorgularının arından adliyeye sevk edildi. 21 zanlıdan 12'si tutuklanırken, 6 zanlı ev hapsi tedbiriyle, 3 zanlı ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

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Son dakika güncel: İki kuşak tefeci aileye 12 tutuklama

Kaynak: İHA

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