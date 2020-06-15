Son dakika güncel: İİT'den Filistinli mültecilere yardım için çalışan UNRWA'ya destek çağrısı
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Son dakika güncel: İİT'den Filistinli mültecilere yardım için çalışan UNRWA'ya destek çağrısı

Son dakika habere göre İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ülke yönetimleri ve finans kurumlarına, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) destek olmaları çağrısında bulundu.

Son dakika güncel: İİT'den Filistinli mültecilere yardım için çalışan UNRWA'ya destek çağrısı
15.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:01

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ülke yönetimleri ve finans kurumlarına, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) destek olmaları çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini telefonda görüştü.

Filistinli mültecilere sunulan hizmetlerde UNRWA'nın rolünün önemine değinilen görüşmede, ayrıca 23 Haziran'da UNRWA tarafından New York'ta düzenlenmesi planlanan sanal bağış konferansına ilişkin düzenlemeler ele alındı.

Konferansta UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerine devam edebilmesi için katkı sağlanacağı konusunda umutlu olduğunu belirten Useymin, tüm ülkeler ile uluslararası ve bölgesel finans kurumlarından destek istedi.

UNRWA, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Filistinli mülteciler için donör ülkelere acilen 93,4 milyon dolar destek çağrısında bulunmuştu.

BM Genel Kurulu tarafından 1949'da kurulan UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla Filistinli mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin UNRWA'ya sağladığı finansal desteği 2018'den bu yana kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya soktu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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