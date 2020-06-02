Son dakika güncel: Iğdır'da kaçak keklik avcısına 8 bin 792 lira ceza Gelen son dakika haberlerine göre Iğdır'da kırsal alanda kaçak keklik avlarken yakalanan kişiye 8 bin 792 lira ceza kesildi.

Iğdır'da kırsal alanda kaçak keklik avlarken yakalanan kişiye 8 bin 792 lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, gerçekleştirdikleri av koruma faaliyetlerinde, bir avcının kaçak avlandığını tespit etti. DKMP ekibince yapılan baskında, tuzak kurarak avlanan avcı yakalandı. Aramalarda, 3 mühre keklik ile 3 kafes ele geçirildi. Yakalanan kaçak avcıya 8 bin 792 lira ceza kesildi. Ele geçirilen keklikler, veteriner kontrolünün ardından doğal ortamına salındı. Kaynak: AA