Son dakika güncel: İGAB'daki durumun gözden geçirildiği Zirve'de, İdlib'le ilgili anlaşmaların hayata geçirilerek...
Gelen son dakika haberine göre İGAB'daki durumun gözden geçirildiği Zirve'de, İdlib'le ilgili anlaşmaların hayata geçirilerek sahadaki sükuneti sağlamanın gerekliliği vurgulandı.
01.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:58
İGAB'daki durumun gözden geçirildiği Zirve'de, İdlib'le ilgili anlaşmaların hayata geçirilerek sahadaki sükuneti sağlamanın gerekliliği vurgulandı.
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Kaynak: AA