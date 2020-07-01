Son dakika güncel: İGAB'daki durumun gözden geçirildiği Zirve'de, İdlib'le ilgili anlaşmaların hayata geçirilerek... Gelen son dakika haberine göre İGAB'daki durumun gözden geçirildiği Zirve'de, İdlib'le ilgili anlaşmaların hayata geçirilerek sahadaki sükuneti sağlamanın gerekliliği vurgulandı.

İGAB'daki durumun gözden geçirildiği Zirve'de, İdlib'le ilgili anlaşmaların hayata geçirilerek sahadaki sükuneti sağlamanın gerekliliği vurgulandı. Kaynak: AA