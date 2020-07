Son dakika güncel: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ankara'daki kısıtlama, sadece baroların gösteri yürüyüşü ile... Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Ankara Valiliği'nin 15 gün süreyle aldığı kısıtlama kararı sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içeriyor.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Ankara Valiliği'nin 15 gün süreyle aldığı kısıtlama kararı sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içeriyor. Sağlık Bakanlığı, vakalarda Ankara'da artış olduğunu açıkladı. O çerçevede kısıtlama kararı alındı" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık binasında haziran ayı bilgilendirme toplantısında konuştu. İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 Haziran ayında kırsal alanda 4'ü büyük, 20'si orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 289 operasyon, şehirlerde ise 518 operasyon yapıldığını belirtti. Çataklı bu operasyonlarda İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde turuncu kategoride 6, gri kategoride 3 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Çataklı, ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 579 şüphelinin gözaltına alındığını, 410 kişinin tutuklandığını bildirdi. Çataklı, "Operasyonlarda haziran ayında 53 sığınak-barınak-mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 115 silah, 84 adet mayın ve el yapımı patlayıcı, 66 adet el bombası, 3 bin 517 kilogram patlayıcı madde ve 11 bin 455 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.

'İLK 6 AYDA 562 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Çataklı, 2020 yılının ilk 6 ayında ise kırsalda 49 bin 622, şehirde ise 5 bin 573 operasyon yapıldığını ifade ederek, "Terörden arananlar listesinde bulunan mavi kategoride 1, yeşil kategoride 1, turuncu kategoride 13, gri kategoride 21 ve liste dışı sözde üst düzey 4 olmak üzere toplam 40 teröristin de aralarında bulunduğu 562 terörist etkisiz hale getirilmiştir, 2 bin 83 kişi tutuklanmıştır" diye konuştu.'KAPAN OPERASYONLARI SÜRÜYOR'İsmail Çataklı, 8 Ocak'ta başlayan Kapan Operasyonlarına 9 ayrı bölgede 534 tim, 8 bin 200 personel ile devam edildiğini bildirerek, "Bu kapsamda 102 terörist etkisiz hale getirilmiş; 66 işbirlikçi şahıs yakalanmış, 610 mağara ve sığınak imha edilmiştir. 189'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 220 silah, 65 bin 960 mühimmat, 224 el yapımı patlayıcı, 4 ton 967 kilogram patlayıcı madde, 253 adet el bombası, 1 ton 160 kilogram esrar, 4 bin 500 litre uyuşturucu ham maddesi, 253 bin 600 kök kenevir bitkisi ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEÇataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin de "12 bin 376 operasyonda 17 bin 849 kişi gözaltına alınmış, bin 489 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 6 ton 484 kilogram esrar, 416 kilogram skunk, 347 kilogram eroin, 50 kilogram kokain, 69 kilogram afyon ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 440 operasyonda 2 bin 184 kişi gözaltına alınmış, 32 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 1 milyon 91 bin 730 paket kaçak sigara, 991 bin 223 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir" dedi. 'KADINA ŞİDDET AZALDI'Çataklı, kadına karşı şiddet olaylarında haziran ayında 24 kadının yaşamını yitirdiğini belirterek, "Aldığımız tedbirler ve çalışmalarımızın sonucunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalış göstermiştir. 2020 yılının ilk 6 ayında ise hayatını kaybeden kadın sayısı 115 olup, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalış sağlanmıştır" ifadelerini kullandı. DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEÇataklı, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin de bin 816'sı denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 900 düzensiz göçmenin yakalandığını, 242 organizatörün gözaltına alındığını, 177'sinin tutuklandığını bildirdi. Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 403 bin 810 olduğunu ifade eden Çataklı, "Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 591 bin 892 kişidir" dedi.'BAROLARIMIZIN KENDİNİ İFADE ETME HAKKI VAR'Soruları da cevaplayan İsmail Çataklı, Ankara'da her türlü yürüyüş ve gösterinin 15 gün yasaklanmasının, baro düzenlemesine karşı çıkan baro başkanlarının Başkent'te toplanma kararıyla ilgili olup olmadığına ilişkin, Sağlık Bakanlığı'nın son dönemde 5 ilin günlük vaka sayısında ciddi artış olduğunu ve bunlardan birinin de Ankara olduğunu duyurduğunu hatırlattı. Çataklı, "Özellikle son dönemdeki Covid vakalarında artış olması nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurulu, 2 Temmuz'da karar alarak 15 gün süreyle her türlü toplantı gösteri yürüyüşünü yasakladı. Sadece toplantı değil aynı zamanda hastalık yayılma hızının artmasının engellenmesi için taziye, asker uğurlama gibi faaliyetlerin de kısıtlanmasına yönelik kararlar aldı. Yani tek karar toplantı gösteri yürüyüşleri değildi. Ankara Valiliği'nin 15 gün süreyle aldığı kısıtlama kararı sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içeriyor. Sağlık Bakanlığı, vakalarda Ankara'da artış olduğunu açıkladı. O çerçevede kısıtlama kararı alındı. Barolarımızın belirlenen çerçeve içinde kendini ifade etme hakkı zaten var. Salgın ortamında biz daha önce hazırlıklarını yaptığımız göç filmi festivalini dijital ortamda yaptık. Bu konuda duyarlı olunması lazım. Zaten bu konuda barolarımızın kanunu tüm yönleriyle hukuk anlamında bildiklerinden eminiz."'GÜLİSTAN DOKU'YU ARAMALAR SÜRÜYOR'

İsmail Çataklı, Tunceli'de 6 ay önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına ilişkin de "392 personelle arama çalışması sürdürdük. Su altı arama çalışmaları sonlandırıldı; ancak diğerleri devam ediyor. Hassasiyetimiz bu konunun siyasi alana çekilmemesi yönünde" dedi.

Kaynak: DHA