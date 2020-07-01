Son dakika güncel: İçişleri Bakanı Soylu: "(Van Gölü'nde teknenin batması) Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi... Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "(Van Gölü'nde teknenin batması) Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı"

İçişleri Bakanı Soylu: "(Van Gölü'nde teknenin batması) Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı" Kaynak: AA