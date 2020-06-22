Son dakika güncel: Hürkuş, Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi
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Son dakika güncel: Hürkuş, Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi

Son dakika haberleri... Test uçuşu yapan Hürkuş uçağı saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi.

22.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:53

Test uçuşu yapan Hürkuş uçağı saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), test uçuşu yapan Hürkuş uçağının saat 12.30 sıralarında Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirdiğini açıkladı. Uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu ve kontrol amaçlı hastaneye sevk edildikleri öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(Nuri Sağlam/İHA)

Son dakika güncel: Hürkuş, Beypazarı bölgesinde kaza geçirdi

Kaynak: İHA

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