Son dakika güncel: Hong Kong'da Kovid-19 salgınında "en yüksek günlük vaka artışı" Son dakika haberi: Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından bu yana en yüksek günlük vaka artışı kaydedildi. South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında, bölgede son 24 saatte 100'den fazla Kovid-19 vakasına rastlandığını açıkladı. Lam, durumun "gerçekten kritik olduğuna ve kontrol altına alındığına dair işaret bulunmadığına" vurgu yaparak zaruri olmayan memurların evden çalışacağını söyledi. Kamuya açık kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu getirdiklerini ifade eden Lam, günlük 10 bin testin yapılacağının sözünü verdi. Hong Kong'da son olarak bir aydan kısa süre açık kaldıktan sonra Disneyland'in yanı sıra geçen hafta barlar, spor salonları ve kulüpler kapatılmıştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hong Kong'da son 24 saatte 108 yeni vakaya rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 1886'ya çıktı. Kaynak: AA