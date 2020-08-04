Son dakika güncel: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününde
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Son dakika güncel: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününde

Son dakika haberleri... Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününe girdi.

Son dakika güncel: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününde
04.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:41

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 337'nci gününde de devam ediyor. Oğlu Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden anne Saadet Ödümlü, HDP önündeki eylemini sürdürüyor. Oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını savunan anne Ödümlü, "2014 yılının 7'nci ayında benim çocuğumu kandırarak dağa götürdüler. Ben çocuğumu istiyorum evladımı istiyorum. 12 bayramdır oğlumdan ayrı yaşıyorum. Oğlum gelince bayramımız olacak" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

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Kaynak: İHA

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