Son dakika güncel: Hat 700 ilk seferini gerçekleştirdi Son dakika güncel haberine göre Gölcük'ten Gebze'ye gitmek isteyen vatandaşları aktarmasız ulaştıracak olan Hat 700, ilk seferini gerçekleştirdi.

Gölcük'ten Gebze'ye gitmek isteyen vatandaşları aktarmasız ulaştıracak olan Hat 700, ilk seferini gerçekleştirdi.

Kocaeli'de Gölcük ve Gebze arasında ulaşım sağlayacak Hat 700, ilk seferini gerçekleştirdi. Sefer, 06.00 ile 08.00 saatleri arasında Gölcük'ten Gebze'ye Gebze'den Gölcük'e seferler şeklinde gerçekleşti. Gölcük, Karamürsel, Altınova ve Gebze güzergahında hizmet veren Hat 700'e tam 25 TL, indirimli 20 TL, öğrenci 15 TL ve 7/24 Kağıt bilet 25,75 TL olarak ücret ödeniyor. İlk hizmetine Gölcük ilçesinden kalkış yaprak başlayan Hat 700 Osmangazi Köprüsü'nü de kullanarak Gebze ilçesi Kent Önü'nde seferini noktaladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA