Son dakika güncel: Haliliye Belediyesi maske dağıttı Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıtımına devam etti.

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıtımına devam etti. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi, maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtmayı sürdürdü. İlçenin farklı noktalarında stantlar kuran belediye ekipleri, Atatürk Bulvarı, Emniyet Caddesi ve Şehitlik Kavşağı'nda kurdukları stantlarla maske dağıttı. Vatandaşlar, çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti. Kaynak: AA