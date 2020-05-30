Son dakika güncel: Haliliye Belediyesi maske dağıttı
Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıtımına devam etti.
30.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:55
Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske dağıtımına devam etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi, maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtmayı sürdürdü.
İlçenin farklı noktalarında stantlar kuran belediye ekipleri, Atatürk Bulvarı, Emniyet Caddesi ve Şehitlik Kavşağı'nda kurdukları stantlarla maske dağıttı.
Vatandaşlar, çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti.
Kaynak: AA