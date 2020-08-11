Son dakika güncel: Hakkari'de Kovid-19 denetimleri Son dakika habere göre Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından ilgili kurumların katılımı ile kent merkezinde maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler yapıldı.

Kentte merkezindeki denetimlere Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu ve İl Sağlık Müdürü Doktor Hamdullah Kara ile kurum müdürleri katıldı.

Gölbaşı ve beraberindekiler, vatandaşlara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu, kurallara uyan esnafa teşekkür etti.

Denetimlerde vatandaşlara maske dağıtıldı.

Kaynak: AA