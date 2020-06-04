Son dakika güncel: Habur Sınır Kapısındaki temassız ihracat bugün sona eriyor
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Son dakika güncel: Habur Sınır Kapısındaki temassız ihracat bugün sona eriyor

Son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştirilen temassız ihracatın bugün sona ereceği açıklandı.

Son dakika güncel: Habur Sınır Kapısındaki temassız ihracat bugün sona eriyor
04.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:45

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı üzerinden gerçekleştirilen temassız ihracatın bugün sona ereceği açıklandı.

Türkiye'nin Irak'a açılan en büyük sınır kapısı olan Habur Sınır Kapısı ile Zaho kentindeki İbrahim Halil Gümrük Kapısı üzerinden temassız ihracat bugün sona eriyor. 1 Martta Habur'da gerçekleşen temassız ihracatın bugün sona erecek olması ile eski düzene tekrar dönülecek.

Konu ile ilgili Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, Habur Sınır Kapısı ile Irak İbrahim Halil Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede yapılan konteyner, dorse ve şoför değişimlerinin bugünden itibaren biteceği kaydedildi. Açıklamada, bundan sonra araç şoförlerinin Irak bölgesine araçlarını götürebileceği ifade edilirken, ihracatçı, nakliyeci firmalar ve şoförlerin mağduriyet yaşamamaları için yetkililer tarafından konulan kurallara harfiyen uymaları gerektiğine dikkat çekildi.

(Halil Azizoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

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