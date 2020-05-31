Son dakika güncel: Gazlıgöl termalleri müşterilerine tekrar kapılarını açıyor
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Son dakika güncel: Gazlıgöl termalleri müşterilerine tekrar kapılarını açıyor

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kontrollü normalleşme planı kapsamında alınan kararlar neticesinde 1 Haziran itibariyle yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

Son dakika güncel: Gazlıgöl termalleri müşterilerine tekrar kapılarını açıyor
31.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kontrollü normalleşme planı kapsamında alınan kararlar neticesinde 1 Haziran itibariyle yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler de saat sınırlamasına tabi tutulmayarak hizmet verebilecek.

Gazlıgöl Havzası Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mustafa Başaran yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı korona virüs salgınını engellemeyi kapsamında SPA ve hamam merkezlerini kapatmışlardı. Şimdi belli kurallarla ek hijyen önlemlerle SPA merkezlerini ek protokollerle hizmete açılacak.Örnek veriyorum masaj yataklarında tek kullanımlık serme yataklar kullanılacak. Kişi yoğunluklarına göre yeni genelgeler açıklandı o genelgeler kapsamında açılacak. Ayrıca ek bir protokol açıklandı orada da mavi bayrak gibi dileyen işletmeler sertifika alacaklar, sertifikalı hamamlar,oteller olacak aynı mavi bayraklı plajlar gibi bazı plajlar çok hijyen çok temiz olunca mavi bayrak oluyorsa bazı SPA merkezlerinde o belgelerden alacak.Ama tüm berber ve kuaförlerin açıldığı gibi hamam ve havuzlar da açılacak tabi belli standart şartlarla açılacaklar" ifadelerini kullandı.

"Gazlıgöl Termal Bölgemizde 1 tane bile vaka yok"

Girişlerde ateş kontrolü ve içeriye girdikten sonra isim kayıt sisteminin oluşturulduğunu söyleyen Başaran, "Girdiği zaman eskisi gibi yoğun bir şekilde değil belli bir metrekarelere belli sayıda kişiler düşecek, her yarım saatte bir buhar, sauna odaları ve hamamların temizlenme işlemi var o protokollerle daha maksimum seviyede hijyen kontrolüyle işletmeye devam edeceğiz. Gazlıgöl bölgesinde bu 2 ayı geçen Covid-19 salgını süresince bir tane kayıtlı vakamız bulunmamaktadır Allah'a şükür. Biz burada hem kendimiz hem çalışan personel arkadaşlarımızın sağlığı önce kendimizi koruyacağız kendimizi korurken de gelecek misafirlerimizi de korumuş olacağız ve şu an bir tane bile vaka bulunmayan bir termal bölgeyiz" dedi.

"Sağlık Bakanlığı onaylı işletmeleri tercih etsinler"

Başaran, vatandaşlara da seslenerek, "Kaplıca tesislerinde mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı işletmeleri tercih etsinler, kaplıcaya gelmeden önce aile hekiminize, doktorunuza başvurun sonuçta bu kaplıca tedavisi bir ilaç olarak düşünün kullanım şartlarına uygun şekilde hareket etmekte fayda var" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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