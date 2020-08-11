Son dakika güncel: GAZİANTEP Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske yine unutuldu Gelen son dakika haberine göre Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske yine unutulduSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın sıkça vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk devam ederken, polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edenlere cezai...

Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske yine unutuldu SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın sıkça vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk devam ederken, polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sürekli olarak uyardığı ve vaka sayılarında artışa dikkat çektiği Gaziantep'te, vatandaşların yoğun olarak Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaparak, günlük yaşamlarına devam ettiği görüldü. Bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslar yaparken, sosyal mesafeye uymayan ve maskesiz dolaşanlara koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesildi. Kaynak: DHA