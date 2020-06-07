Son dakika güncel: Gaziantep'te motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, bir işyerinin önündeki motosikleti çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, bir işyerinin önündeki motosikleti çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Sanayi Mahallesi'nde bir işyerinin önündeki motosiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Motosiklet sahibinin şikayeti üzerine Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, motosikleti çalan 2 kişinin görüntülerine ulaştı. Kimliği belirlenen 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler tutuklanırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA