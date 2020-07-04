Son dakika güncel: Gaziantep'te aranan 99 kişi yakalandı Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te, polis ekiplerince aranan 99 kişi yakalandı.

Gaziantep'te, polis ekiplerince aranan 99 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri şehrin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler kent genelinde yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 99 kişiyi yakaladı.

Aramalarda, 97 gram uyuşturucu madde, 14 kök hint keneviri, 7 uyuşturucu hap, 8 bin 800 doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron, 1 makaron doldurma makinesi, 6 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, 4 tüfek, 12 kartuş ve dürbün, 2 kurusıkı tabanca ve 4 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: AA