Son dakika güncel: Gaziantep'te aranan 99 kişi yakalandı
Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te, polis ekiplerince aranan 99 kişi yakalandı.
04.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:33
Gaziantep'te, polis ekiplerince aranan 99 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri şehrin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler kent genelinde yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 99 kişiyi yakaladı.
Aramalarda, 97 gram uyuşturucu madde, 14 kök hint keneviri, 7 uyuşturucu hap, 8 bin 800 doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron, 1 makaron doldurma makinesi, 6 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, 4 tüfek, 12 kartuş ve dürbün, 2 kurusıkı tabanca ve 4 kesici alet ele geçirildi.
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Kaynak: AA