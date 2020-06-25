Son dakika güncel: Gaziantep'te 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Son dakika güncel: Gaziantep'te 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika güncel: Gaziantep'te 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
25.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:39

Gaziantep'te, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkenin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığa ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Şehitkamil ilçesindeki Sanayi Mahallesinde bulunan 2 tırda yaptığı aramada, 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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