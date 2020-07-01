Son dakika güncel: GALATA KULESİ'NDE RESTORASYON HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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Son dakika güncel: GALATA KULESİ'NDE RESTORASYON HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bir son dakika haberine göre Müze olması planlanan Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

01.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:33

Müze olması planlanan Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Dış cephe onarım çalışmaları için perde çekilen ve iskele kurulan kule, 15 Eylül'de hizmete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Galata Kulesi'nin müze olacağını açıkladı. Bakan Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu ve Atatürk Kültür Merkezi'nin yapımına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmada Galata Kulesi'yle ilgili olarak da şunları söyledi: "Kulenin terasına asansörle çıkacaksınız. İnerken merdiven kullanacaksınız ve kulenin tüm katlarını gezeceksiniz. İstanbul'un tarihi ve arkeolojik değerlerine bakarak müzede bilgiler alacaksınız. Galata Kulesi bir yönlendirme merkezi haline gelecek. Kulenin içindeki restoran, kafe ne olacak diyorsanız? Etraf restoran, kafe dolu. Biz oradan para kazanmak zorunda değiliz. Biz orada cazibe noktasını turist çeker halde kullanarak, içine modern bir müze kuruyoruz. Dijital etkinlikler olacak içinde. Biz İstanbul'un diğer cazibe noktalarına turisti yönlendirmeliyiz. Para kazanma işini turist yapabilir."

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen restorasyon çalışmaları öncesi ön hazırlıklara başlandı. İki gün önce başlayan çalışmalarda, Galata Kulesi'nin etrafı tahta perdelerle kapatılırken, dış cephe onarımı için iskeleler kuruldu.

Yaklaşık 2.5 ayda tamamlanması planlanan restorasyon çalışmalarının ardından Galata Kulesi 15 Eylül'den itibaren müze olarak hizmete açılacak.

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Son dakika güncel: GALATA KULESİ'NDE RESTORASYON HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

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