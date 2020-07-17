Son dakika güncel: GAGİAD'a "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"
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Son dakika güncel: GAGİAD'a "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı" kapsamında yapılan denetleme sonucu, "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

Son dakika güncel: GAGİAD'a
17.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:40

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı" kapsamında yapılan denetleme sonucu, "TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

GAGİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki dernek olarak olarak sayılı kurumun almaya hak kazandığı "ISO-9001 Kalite Güvence Belgesi"ne sahip olan GAGİAD, "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi"ni bu anlamda Türkiye'de ilk bu belgeyi alan dernek oldu.

Derneği ziyaret eden TSE Güneydoğu Koordinatörü Rıza Okumuş, GAGİAD Başkanı Cihan Koçer'e belgeyi takdim ederek, başarılar diledi.

Cihan Koçer, açıklamasında, ilklerin derneği olmayı kendilerine misyon edindiklerini ifade etti.

Pandemi sebebiyle yaşanan gelişmeleri her zaman yakından izlediklerini aktaran Koçer, şöyle devam etti:

"Bu anlamda üyelerimize ve çalışanlarımıza güvenli hizmet vermek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik şartların sağlanması her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu sebeple Güvenli Hizmet belgesini almak bizler için büyük önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığımızın ve TSE'nin tüm şartlarına uyarak bugün bu belgeyi almayı hak kazandık. Umarım bu belgeyi almamız diğer kurum ve kuruluşlara da rol model olur, tüm iş yerlerinde sağlıklı, güvenli ve huzurlu çalışmalar devam eder."

Koçer, TSE yetkilileriyle yapılan görüşmede mutluluklarının bir kat daha arttığını belirterek, "Bu belgeyi alan ilk dernek GAGİAD oldu. O yüzden mutluluğumuz daha da katlandı. Ümit ediyorum, yapacağımız çalışmalarla örnek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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