Son dakika güncel: Flaş... Flaş...

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Gelen son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısının tescillendiği açıklamasının ardından aşının adı da açıklandı.
11.08.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:53
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısının tescillendiği açıklamasının ardından aşının adı da açıklandı. Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) Aşının adının Sputnik V olacağını açıklandı. Yapılan açıklamada, "1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi" denildi.- Rusya
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Kaynak: DHA