Son dakika güncel: Flaş... Flaş... Gelen son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısının tescillendiği açıklamasının ardından aşının adı da açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in koronavirüs aşısının tescillendiği açıklamasının ardından aşının adı da açıklandı. Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) Aşının adının Sputnik V olacağını açıklandı. Yapılan açıklamada, "1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi" denildi.

- Rusya

Kaynak: DHA