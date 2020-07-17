Son dakika güncel: FLAŞ

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Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 18 , bugünkü test sayısı 41 bin 215 , bugünkü vaka sayısı 926 , bugün iyileşen sayısı bin 14.
17.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 21:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 18 , bugünkü test sayısı 41 bin 215 , bugünkü vaka sayısı 926 , bugün iyileşen sayısı bin 14.
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Kaynak: DHA