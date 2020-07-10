Son dakika güncel: flaş

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Gelen son dakika haberlerine göre Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, Ayasofya'nın ibatede açılması önündeki engeli kaldırdı.
10.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:40
Danıştay 10'uncu Dairesi, Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, Ayasofya'nın ibatede açılması önündeki engeli kaldırdı.
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Kaynak: DHA