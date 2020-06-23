Son dakika güncel: FLAŞ Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye, 15 Temmuz'da dar kadrolu ve asker kisvesine bürünen hain FETÖ tarafından işgal edilmek istenmiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye, 15 Temmuz'da dar kadrolu ve asker kisvesine bürünen hain FETÖ tarafından işgal edilmek istenmiştir. O meşum ve melun gece ilk günkü etkisini milli vicdanda hala korumaktadır. Darbeci teröristler tarafsız ve objektif Türk mahkemeleri önünde hesap vermişlerdir.

Kaynak: DHA