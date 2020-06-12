Son dakika güncel: Fatih Gemisi, Karadeniz'de ilk sondaj için hazır Son dakika gelişmesine göre Fatih Gemisi, Karadeniz'de ilk sondaj için hazırTRABZON Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nin 103 metrelik kulelerinin montajı tamamlandı.

Fatih Gemisi, Karadeniz'de ilk sondaj için hazır

TRABZON Limanı'na demir atan Fatih Sondaj Gemisi'nin 103 metrelik kulelerinin montajı tamamlandı. 880 tonluk ilk kule platformu yerine monte edilen gemi, sondaja, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu'nda başlayacak.Fatih Sondaj Gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda, yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıklarını tamamladıktan donra Karadeniz'e açılmak için 29 Mayıs günü İstanbul'dan yola çıktı. 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen gemi, 1 Haziran'da Trabzon'a ulaştı. İlk sondajına Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu'nda başlayacak olan geminin, sökülen demir kuleleri de römorkör eşliğinde Trabzon'a ulaştı. Platformlarını taşıyan gemi Trabzon Limanı'na yanaştıktan sonra platformlar söküldü. Trabzon Liman Müdürlüğü 4 No'lu rıhtımına yanaştırılan geminin vinç yardımıyla sabit kaynakları sökülen 550 ve 330 ton ağırlığındaki kuleleri monte edildi. Yaklaşık 1000 ton ağırlığında ve denizden yüksekliği 104 metre olacak kulelerin montajının ardından gemi Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına başlayacak. Geminin, ilk sondaj için 20 Haziran'da, Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 Lokasyonu'na hareket etmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA