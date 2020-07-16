Son dakika güncel: Eyüpsultan'da BESYO hazırlık kursuna yoğun ilgi
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Son dakika güncel: Eyüpsultan'da BESYO hazırlık kursuna yoğun ilgi

Son dakika habere göre Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eyüpsultanlı gençlere yönelik, ücretsiz olarak başlatılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Son dakika güncel: Eyüpsultan'da BESYO hazırlık kursuna yoğun ilgi
16.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:13

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eyüpsultanlı gençlere yönelik, ücretsiz olarak başlatılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Eyüpsultanlı gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurs, Alibeyköy Spor Kompleksi'nde devam ediyor. BESYO hazırlık kursuna 45 öğrenci katılıyor. Kursta öğrencilere, devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin sınavlarda hazırladığı parkurların birebir aynı modelleriyle eğitimler veriliyor. Eğitimler denge tahtası, slalom ve koordinasyon merdiveni gibi toplamda 18 ayrı parkurda gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin büyük beğeni ve memnuniyetle karşıladığı kursta, eğitimler sabah 09.30'da başlıyor. Haftanın 5 günü, günlük 2 saat süren eğitimler yapılıyor.

İki günde 45 katılım oldu

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Koordinatörü Ramazan Yaşlı, BESYO hazırlık kursuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Eyüpsultan Belediye Başkanımız, Eyüpsultan'da her zaman, her yerde, her alanda sporun olması gerektiğini söylüyor. Biz de bu doğrultuda projeler üretiyoruz. BESYO hazırlık kursu da bunlardan biri. Çok ciddi talep var. Biz de böyle bir çalışma başlatıp Eyüpsultan genelinde mesaj attık. İki gün gibi kısa bir sürede 45 kişilik katılım oldu, böyle bir ihtiyaç gerçekten varmış. Dışarıda bu kursların yüksek maliyeti var. Eyüpsultan Belediyesi olarak ücretsiz bir şekilde gençlere katkıda bulunalım istedik. Bu kursta sayı sınırı yok. Katılmak isteyen gençler Belediyemizin web sitesinden bilgi edinebilirler, Alibeyköy Spor Kompleksi'ne gelebilirler ya da Eyüpsultan Belediye Hizmet binasında Beyaz Masa birimine başvurabilirler. Eğitimlerde tamamen pandemi kurallarına uyuyoruz."

Eyüpsultan Belediyesi Spor Eğitmeni Deniz Özcan da verilen eğitimlerle ilgili şunları söyledi: "Her üniversitenin farklı yetenek sınavı var. Biz de öğrencileri bu sınavlara hazırlıyoruz. Onun dışında parkur yaptırıyoruz. Bu projenin ilk senesi. Umarım başarılı olacağız. Kursa devam eden öğrenciler aldıkları eğitimden, disiplinli çalışmadan dolayı çok memnun. Öğrenciler özellikle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve bu organizasyonu gerçekleştiren ekibine teşekkür ediyorlar."

"Burası bana ekstra şeyler katıyor"

Hazırlık kursuna devam eden öğrencilerden Ahmet Salih Karali kursla ilgili: "Beden Eğitimi öğretmenliği istiyorum. Ciddi anlamda çok memnunum. Burada hocalarımız özel ilgiyle yaklaşıyorlar. Önceden de aktif olarak spor yapıyordum. Ama buraya geldiğimde çok eksiğim olduğunu gördüm. Burası bana ekstra şeyler katıyor. Belediyemiz cidden çok güzel bir çalışma organize etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Para vermememize rağmen ilgi alaka mükemmel. Belediyemizin bir mesajıyla haberdar oldum. Ben de kurs araştırıyordum, resmen içimi okudular. Dışarıda kurs fiyatları fazlasıyla çok yüksek. Bu kursa başlamak isteyen arkadaşlar bedava olduğu için ilgilenmezler diye düşünmesinler" şeklinde konuştu.

Polis Meslek Yüksek Okulu sınavlarına hazırlandığını belirten Seray Sadak ise: "Telefonuma Eyüpsultan Belediyesinin bu çalışmasıyla ilgili bir mesaj geldi. Kondisyon açısından faydalı olacağını düşündüm. Burada sabah erken kalkıp belli bir efor sarf ediyoruz. Çok memnun kaldım. Hocalarımız çok ilgili, arkadaşlar çok azimli. Ben verim alacağımı düşünüyorum. İnşaallah istediğim yeri kazanmayı umuyorum. Burada çok emek harcıyoruz, İnşaallah tüm arkadaşlarımız da emeklerinin karşılığını alır" dedi.

Fatma Yaren Çiçek isimli öğrenci ise, "Şu an BESYO'ya hazırlanıyorum. Çok küçükken spora başlayamadım. Hedefim var. İyi bir öğretmen olup küçük yaşlardaki yetenekli çocukları bulup bir spor kulübü kurmak istiyorum. Ben yapamadım ama onların erken yaşlarda spora başlayıp daha iyi yerlere gelmesini istiyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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