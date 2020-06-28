Son dakika güncel: Eskişehir ve Kütahya'da YKS ikinci oturum heyecanı
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Son dakika güncel: Eskişehir ve Kütahya'da YKS ikinci oturum heyecanı

Bir son dakika haberine göre ESKİŞEHİR ve Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başlarken, adaylar koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek salonlara alındı.

Son dakika güncel: Eskişehir ve Kütahya'da YKS ikinci oturum heyecanı
28.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:48
ESKİŞEHİR ve Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başlarken, adaylar koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek salonlara alındı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de okulların önünde büyük heyecan yaşadı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre yerleşkesinde YKS'nın ikinci oturumu olan AYT, koranavirüs tedbirleriyle sabah 10.15'te başladı. Sınav boyunca kentte sokağa çıkma yasağı uygulanırken, üniversite sınavına girecek aileler genellikle çocuklarını özel araçlarıyla sınav merkezlerine götürdü. Adaylar belgeleri kontrol edilerek sırayla içeri alınırken, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Vişnelik Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Lisesi'nde sınava giren öğrenciler de sosyal mesafe kuralına uygun olarak içeri alınırken, aileleri okul önünde yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılarda bulundu. Son dakikada sınav merkezlerine gelen öğrenciler ise koşarak okula girdi. Saatler 10.05'i gösterdiğinde sınav merkezlerinde kapılar kapatıldı. Ailelerin de dışarıda heyecanlı bekleyişi başladı.

KÜTAHYA'DAKİ SINAV HEYECANIKütahya'da da AYT'ye giren öğrenciler salgın tedbirleri kapsamında sınav merkezlerine alındı.  Adayların sosyal mesafe kurallarına uyulduğu gözlendi. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri de okulların dışında büyük heyecan yaşadı. Kentte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanmaması için polis ekipleri kavşaklarda tedbir aldı. Saat 10.15'te başlayan ikinci gün ilk oturum için sınav merkezlerine giden adaylar, girişte kuyrukta oluştururken görevlilerin de uyarılarıyla sosyal mesafe kuralına uydukları gözlendi. Kütahya'da ilk gün 8 bin 200 öğrenci katılırken, ikinci gün ilk oturumda 6 bin 300 öğrenci yer aldı.

- Eskişehir

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Kaynak: DHA

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