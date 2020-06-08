Son dakika güncel: ESENYURT'TAKİ PARK HALİNDEKİ TAKSİYE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ KAMERADA
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Son dakika güncel: ESENYURT'TAKİ PARK HALİNDEKİ TAKSİYE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ KAMERADA

Son dakika güncel haberi: Esenyurt'ta bir sürücü yolun kenarında park halindeki taksiye otomobiliyle çarpıp kaçtı.

08.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:17

Esenyurt'ta bir sürücü yolun kenarında park halindeki taksiye otomobiliyle çarpıp kaçtı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halindeki beyaz bir otomobilin sürücüsü, yolun kenarında park halinde bulunan bir taksiye aracıyla çarpıp kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, otomobilin peşinden koşsa da yakalayamadı. Sürücünün taksiye çarpma anı ve kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polisin kaçan sürücüyü arıyor.

Son dakika güncel: ESENYURT'TAKİ PARK HALİNDEKİ TAKSİYE ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ KAMERADA

Kaynak: DHA

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