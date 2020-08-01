Son dakika güncel: ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU Son dakika haberi: Esenyurt'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda, bir evde yapılan aramada 3,5 kilogram metamfetamin ve 145 ecstasy hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Esenyurt'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda, bir evde yapılan aramada 3,5 kilogram metamfetamin ve 145 ecstasy hap ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Mehmet A. sevk edildiği adliyede tutuklandı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Şüpheli Mehmet A.'nın evinde yapılan aramada, iki ayrı yerde toplam 3,5 kilogram metamfetamin, 145 ecstasy hap, hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet A., sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde sorgusunun ardından tutuklandı. Kaynak: DHA