Son dakika güncel: Esenler'de bir dairenin klima dış ünitesi patladı Son dakika habere göre Esenler'de apartman dairesindeki klimada patlama meydana geldi.

Esenler'de apartman dairesindeki klimada patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Havaalanı Mahallesi'ndeki 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki daireye ait klimanın dış ünitesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Tutuşan klima büyük bir gürültüyle patladı. Kimsenin yara almadığı olayda patlama anını bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: AA