Son dakika güncel: Elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu Son dakika güncel haberine göre MALATYA'da, elektik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

MALATYA'da, elektik direğinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sabah erken saatlerde Yıldıztepe Mahallesi'nde etkili olan rüzgar nedeniyle elektrik direğindeki kablolar birbirine çarparak kısa devreye yol açtı. Kablolar patlamayla birlikte alev alarak yanmaya başladı. Mahallede paniğe yaşanırken ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dağıtım şirketince elektriklerin kesilmesi ile yangına müdahale ederek söndürdü. ?

Kaynak: DHA