Son dakika güncel: Düğün salonlarında alınacak önlemler "temsili düğün" ile anlatıldı
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Son dakika güncel: Düğün salonlarında alınacak önlemler "temsili düğün" ile anlatıldı

Son dakika güncel haberi: Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren kontrollü şekilde yeniden faaliyete başlayacak düğün salonlarında uyulması gereken kurallar, "temsili düğün" ile anlatıldı.

30.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:00

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren kontrollü şekilde yeniden faaliyete başlayacak düğün salonlarında uyulması gereken kurallar, "temsili düğün" ile anlatıldı.

Erdemli Belediyesince, Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "temsili düğün" öncesi belediye ekipleri salonda dezenfeksiyon yaptı.

Kurallara göre ağırlanabilecek misafirlerin sayısı salon girişine herkesin görebileceği şekilde asıldı.

Salon girişine el dezenfektanı ve olmayanlara vermek üzere maskeler konuldu, ardından gelen misafirlerin ateşleri ölçüldü.

Düğün salonlarında dikkat edilmesi gereken kurulların vatandaşlara daha iyi anlatılabilmesi için gerçekleştirilen "temsili düğün"de belediye çalışanları gelinlik ve damatlık giyerek, alınan önlemlere göre salonda dans etti ve oynadı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak temsili çiftin nikahını kıydı.

Daha sonra, misafirler takıları kutulara bıraktı, sosyal mesafe kuralına uygun fotoğraf çektirdi.

"Düğünlerle ilgili gerekli tedbirleri aldık"

"Temsili düğün"ün ardından gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Tollu, Kovid-19'un hayatın her alanını etkilediği gibi evlenecek gençlerin de hayalini bir süre ertelemesine neden olduğunu belirtti.

Kontrollü normalleşme sürecinde kendilerine büyük sorumluluk düştüğünü anlatan Tollu, yaptıkları çalışmalarda vatandaşları bilinçlendirdiklerini kaydetti.

Tollu, düğün salonlarının yarından itibaren tekrar açılacağını hatırlatarak, "Düğünlerle ilgili gerekli tedbirleri aldık." dedi.

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Son dakika güncel: Düğün salonlarında alınacak önlemler 'temsili düğün' ile anlatıldı

Kaynak: AA

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