Son dakika güncel: (DRONE) Zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı (2)
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Son dakika güncel: (DRONE) Zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı (2)

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

03.08.2020 20:18 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:41

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İmamköy mevkisinin üst kesimlerinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 helikopter ve 10 arazözle çalışma yürüttüğü yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına yayılmaması için çaba sarf ediliyor.

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Son dakika güncel: (DRONE) Zeytinlik ve incirlik alanda yangın çıktı (2)

Kaynak: AA

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