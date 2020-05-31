Son dakika güncel: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim
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Son dakika güncel: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Son dakika gelişmesine göre Kent Meydanından görüntüler Yürüyüş Yolundan görüntüler KOCAELİ - Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, izin belgesi denetimi gerçekleştiriyor.

31.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:53

Kent Meydanından görüntüler

Yürüyüş Yolundan görüntüler KOCAELİ - Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, izin belgesi denetimi gerçekleştiriyor.

Ekipler, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına müsaade etmiyor. Kentte yaya ve araç trafiği en düşük seviyelerinden birine ulaştı.

Yılın her dönemi yoğun olan Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi, Kent Meydanı ile Cumhuriyet, Yeni Cuma ve Sabri Yalım parkları sessizliğe büründü.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçların büyük kısmını da tır ve kamyonlar oluşturdu.

Son dakika güncel: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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