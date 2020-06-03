Son dakika güncel: DİYARBAKIR Evlerinde çıkan yangından etkilenen 2 kişiyi komşuları kurtardı
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Son dakika güncel: DİYARBAKIR Evlerinde çıkan yangından etkilenen 2 kişiyi komşuları kurtardı

Son dakika haberleri: Evlerinde çıkan yangından etkilenen 2 kişiyi komşuları kurtardıDİYARBAKIR'da, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı.

03.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:47

Evlerinde çıkan yangından etkilenen 2 kişiyi komşuları kurtardı

DİYARBAKIR'da, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 5'inci katında yangın çıktı. Yangının çıktığı fark eden apartman sakinleri, dairede oturanları kurtarmak için yardıma koşup, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Evde bulunanların kapıyı açmasıyla içeri giren apartman sakinleri, dumandan etkilenen 2 kişiyi çatıya çıkararak kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Son dakika güncel: DİYARBAKIR Evlerinde çıkan yangından etkilenen 2 kişiyi komşuları kurtardı

Kaynak: DHA

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