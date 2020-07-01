Son dakika güncel: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
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Son dakika güncel: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

01.07.2020 14:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:40

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 303'üncü gününe girdi.

Van'dan 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için katıldığı oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, kızının terör yandaşları tarafından dağa kaçırıldığını, evladının yokluğunda büyük acılar çektiğini dile getirdi.

Evlatlarını HDP'den istediklerini, HDP'nin çocuklarını götürdüğünü belirten Sancar, çocuklarını HDP için büyütmediklerini vurguladı.

"Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Evlatlarımız gelmeden buradan kalkmayacağız." diyen anne Sancar, şöyle devam etti:

"Şeyma, kızım, beni görüyorsan ve duyuyorsan çık gel, devletimize teslim ol. Askeri, polisi görünce teslim ol. Korkma kızım onlar sizi orada korkutuyorlar. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Artık sensiz yapamıyorum. Yeter artık gel. Sana hasretiz. Annen kurban olsun sana."

Annelerden Fatma Akkuş de 5 yıldır kızı Songül'den haber alamadığını söyledi.

Ailelerin evlatlarını almadan HDP binası önünden ayrılmayacağını belirten Akkuş, anne ve babaların kararlı olduğunu vurguladı.

Evladına seslenen anne Akkuş, "Kızım, neredeysen Allah rızası için bize bir haber ver. Bize bir sesini duyur. Seni çok özledim. Seni bekliyorum kızım." dedi.

Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir ise evladına kavuşmak istediğini belirterek "Çocuklarımız HDP aracığıyla dağa götürüldü. Çocuklarımız için oturma eylemi yapıyoruz. Sonuna kadar çocuğumun peşini bırakmayacağım. Oğlum ciğerimdir. Allah evlat acısını kimseye göstermesin." ifadelerini kullandı.

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Son dakika güncel: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

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