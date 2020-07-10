Son dakika güncel: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı
Son dakika haberlerine göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Elhamdülillah" şeklinde paylaşım yaptı.
10.07.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:39
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Elhamdülillah" şeklinde paylaşım yaptı. Erbaş, ayrıca Ayasofya'nın fotoğrafını paylaştı.
(İHA)
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Kaynak: İHA