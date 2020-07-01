Son dakika güncel: Dışişleri'nden ABD'ye Ayasofya cevabı
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Son dakika güncel: Dışişleri'nden ABD'ye Ayasofya cevabı

Son dakika güncel haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir.

Son dakika güncel: Dışişleri'nden ABD'ye Ayasofya cevabı
01.07.2020 21:12 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:05

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir. Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'nın statüsüne yönelik yaptığı açıklamayı hayretle karşıladıklarını belirterek, "Anayasa ve kanunlarımızla güvence altında olan din ve inanç özgürlüğünün tüm vatandaşlarımız için ayrım gözetmeksizin korunması doğrultusunda hükümetimizce sessiz devrim niteliğinde adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneği çerçevesinde Ayasofya dahil olmak üzere ayırt etmeksizin sahibi olduğumuz tüm kültürel varlıkları en titiz şekilde korumaktayız. Ayasofya'nın tarihi, kültürel ve manevi değerini de fethederek ülkemizin mülkiyetine aldığımız günden bu yana hassasiyetle yaşatıyoruz. Bu vesileyle sürekli tekrarlamak durumunda kaldığımız bir gerçeği bir kez daha hatırlatıyoruz. Ayasofya, topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi Türkiye'nin mülkiyetindedir. Ayasofya üzerinde her türlü tasarruf yetkisi yine Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde iç işlerimizi ilgilendiren bir konudur. Tabiatıyla herkes kendi düşüncesini söylemekte serbesttir. Ancak egemen haklarımız konusunda 'uyarıyoruz, dikte ediyoruz' üslubuyla konuşmak kimsenin haddine değildir" dedi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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