Son dakika güncel: Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde ekili olan yağmur, su baskınlarına neden oldu.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde ekili olan yağmur, su baskınlarına neden oldu. Bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kalırken, itfaiye ekipleri ise tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaptı.

Dilovası ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 10 dakika etkili olan yağmur, Dilovası Mimar Sinan Mahallesi, Diliskelesi Mahallesi, Turgut Özal ve Orhangazi Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Birçok evi su basarken, yollar sularla kaplandı. Vatandaşlar evlerine dolan suları kovalarla boşaltmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar evlerinin etrafının sularla dolması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi su ve Kanalizasyon İdaresi ile itfaiye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yaparken, evlere dolan suları boşalttı.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Alaattin Durmuş, 541 Sokak ile Asalet Caddesi bağlantı noktasında her şiddetli yağışta bu sıkıntının yaşandığını, kanalın çok küçük olması nedeniyle evleri su bastığını, belediyeye iletmelerine rağmen önlem alınmadığını, bugün de 3 evi su bastığını söyledi.





Kaynak: DHA