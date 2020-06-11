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Son dakika güncel: Diego Angelo'nun şans melekleri

Son dakika güncel haberi: Hes Kablo Kayserispor'un stoperi Diego Angelo, Fenerbahçe maçına hazır.Devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve sarı kırmızılı ekibin defanstaki en önemli ismi haline gelen Diego Angelo, uzun bir aradan sonra başlayacak Süper Lig maçları için hazır olduğunu söyledi.

Son dakika güncel: Diego Angelo'nun şans melekleri
11.06.2020 08:52 | Son Güncelleme: 11.06.2020 08:56

Hes Kablo Kayserispor'un stoperi Diego Angelo, Fenerbahçe maçına hazır.

Devre arasında kiralık olarak takıma katılan ve sarı kırmızılı ekibin defanstaki en önemli ismi haline gelen Diego Angelo, uzun bir aradan sonra başlayacak Süper Lig maçları için hazır olduğunu söyledi.

Yarın akşam oynanacak Fenerbahçe maçına hazır olduğunu söyleyen Diego Angelo, kızlarından da şans ve başarı öpücüğü aldı.

9 yaşındaki Isadora ile 4 yaşındaki Antonella'dan İstanbul yolculuğu öncesi galibiyet için öpücük alan Diego, "Kızlarım benim şans meleğim. Onlar benim dünyam. Umarım yine şans getirirler ve yarın kazanan biz oluruz" dedi.

Brezilyalı Angelo ligin kalan 8 maçında gerekli puanları toplayıp kümede kalmayı başaracaklarını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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